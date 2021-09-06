Нурмагомедов анонсировал большой турнир в Москве

Глава промоушена EFC Хабиб Нурмагомедов анонсировал турнир в Москве, участниками которого могут стать Юсуф Раисов, Эудуард Вартанян и Александр Шлеменко. "У нас в этом весе хорошие бойцы – Сантос, Артур Гусейнов. Я с Сашей на связи, но думаю, что будет неправильно сейчас все раскрывать. Мне лично хотелось бы увидеть бой Шлеменко с Гусейновым", - поделился он.

"Планируем большой турнир сделать в Москве в ноябре. Ребята хотят выступать, участвовать в больших боях", - приводит анонс Нурмагомедоваа Sport24.