Квалификация ЧМ-2022: Армения и Грузия потерпели разгромные поражения с общим счетом 0:10

В воскресенье, 5 сентября, состоялись очередные матчи квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.

Сборная Германии принимала в Штутгарте команду Армении. Встреча завершилась разгромной победой бундестим со счетом 6:0. Голами в составе немецкой команды отметились Серж Гнабри (6-я и 15-я минуты), Марко Ройс (35-я), Тимо Вернер (45-я), Йонас Хофманн (52-я) и Карим Адейеми (90+1).

Также уже закончился матч в Бадахосе, где сборная Испании со счетом 4:0 разгромила команду Грузии. Голы на свой счет записали Хосе Гайя (14-я минута), Карлос Солер (25-я), Ферран Торрес (41-я) и Пабло Сарабия (63-я).

На данный момент сборная Германии с 12 очками возглавляет группу J. Армения находится на второй строчке, в активе команды 10 очков.

Сборная Испании, набравшая 10 очков, лидирует в группе B. Грузия с 1 очком занимает последнюю, пятую строчку.