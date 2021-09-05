Обзор СМИ Кавказа 30 августа - 5 сентября

Дагестанские предприятия представили свою продукцию на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Газета "Дагестанская правда" рассказывает, что в экспозиции "Концерна КЭМЗ" демонстрировались электрогидравлические системы, которые применяются во всех действующих и перспективных средствах вооружения ПВО, сухопутных войск, на надводных кораблях и подводных лодках ВМФ.

Концерн специализируется на разработке и изготовлении комплексов наземного контроля и диагностики летательных аппаратов, бортового оборудования и различных товаров народного потребления. Предприятие ведет работу по усовершенствованию системы прицеливания и ведения огня, увеличению боезапаса, беспилотного варианта исполнения на проходимом автомобильном шасси собственного производства, а также в составе модулей на любом типе шасси. "Концерн КЭМЗ" также предложил собственные разработки в системах управления производством: на форуме был продемонстрирован модуль для работы в дополненной реальности, что сокращает сроки производства сложной оборонной продукции и улучшает ее качество.

В экспозиции корпорации "Тактическое ракетное вооружение" завод "Дагдизель" продемонстрировал подводное оружие. А дагестанские обувные фабрики ООО "ДОФ" и ООО "БОФФ" представили обувь спецназначения.

"Надеюсь, участники форума заинтересуются продукцией наших предприятий. Помимо прочего, мы провели переговоры с Военно-промышленной компанией, с концерном "Урал". Нам интересно то, чем они занимаются в сфере гражданского производства, которое необходимо Дагестану. Мы рассчитываем на развитие строительного комплекса, создание новых экологических предприятий, в том числе по части обращения с ТКО", – сказал врио главы Дагестана Сергей Меликов. Отдельно он остановился на продукции "Концерна КЭМЗ" – легком четырехместном многоцелевом самолете МАИ-411, проект производства которого был недавно представлен на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС" в Жуковском. "Переговоры продолжаются. Мы надеемся, что этот малогабаритный самолет будет востребован, потому что развитие малой авиации востребовано сегодня в Дагестане и не только. Самолет может быть широко использован, в том числе и в интересах санитарной авиации, особенно в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. На мой взгляд, в сфере отечественного самолетостроения это один их перспективных образцов", – подчеркнул Меликов.

Предприятия республики приняли участие и в демонстрационной программе форума, которая предоставила возможность продемонстрировать качественные характеристики своих изделий показом в действии их эксплуатационных и боевых возможностей российским специалистам и иностранным делегациям стран-партнеров России в области военно-технического сотрудничества и потенциальным заказчикам российского вооружения.

* * *

Рост валового сбора сельскохозяйственных культур в Северной Осетии связан с улучшением финансового состояния сельхозпроизводителей. Они начали приобретать новую технику, некоторые за счет льготных кредитов, другие – через лизинговые компании. Также они переходят на современные интенсивные технологии выращивания сельскохозяйственных культур, начали вносить удобрения в соответствии с научно обоснованными нормами, пишет газета "Северная Осетия".

"В хозяйствах, где выполнялись агротехнические мероприятия в срок и качественно, получен высокий урожай зерновых и зернобобовых культур", – говорит начальник отдела растениеводства и механизации Минсельхоза СО Владимир Себетов. По его словам, далеко не все использовали возможности по наращиванию производства зерна. Практически весь урожай зерновых колосовых культур хлеборобы республики убрали собственными силами, не прибегая к найму уборочных машин из других регионов, благодаря заметно возросшему комбайновому парку. Например, в 2016 году в хозяйствах Северной Осетии насчитывалось 28 современных зерновых комбайнов. В 2019 году – уже 63. А на начало этого года количество уборочных машин составило 76. Они также будут задействованы в уборке главной зернофуражной культуры – кукурузы, которая заняла в этом году солидную площадь – 98,9 тыс. га. Ее урожай оценивается как неплохой, что позволяет специалистам Министерства прогнозировать валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в этом году в объеме 840 тыс. тонн. В прошлом году был получен рекордный сбор данных культур в 826,9 тыс. тонн. Сейчас идет подготовка почвы под сев озимых – будущего года. В ряде хозяйств уже заготовлены удобрения и ведется очистка семян озимых и яровых, ждет своего часа посевная техника.

* * *

Газета "Кабардино-Балкарская правда" сообщает, что в республике наступила пора массового сбора плодов и ягод. В целом хозяйствами всех форм собственности уже собрано более 100 тыс. тонн яблок, груш, слив, алычи, персиков и другой плодовой продукции.

Сельхозпредприятия, фермеры, индивидуальные предприниматели и держатели личных подворий ведут массовую уборку среднеспелых сортов яблок и груш, не подлежащих длительному хранению. Новый урожай плодовой продукции садоводы отгружают прямо с поля в различные регионы страны, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. Отмечается, что плоды из КБР везде пользуются повышенным спросом из-за их экологичности и натуральных вкусовых качеств. Также в регионе продолжается массовый сбор ягод, с начала сезона он превысил 1,2 тыс. тонн. Главными потребителями ягодной продукции из КБР являются субъекты СКФО, отдыхающие курортов Кавказских Минеральных Вод и Черноморского побережья, жители Самарской, Саратовской, Астраханской, Воронежской областей и Республики Калмыкия.

Традиционно после 20-х чисел сентября в Кабардино-Балкарии садоводы приступают к массовому сбору зимних сортов яблок и груш, которые будут складироваться в плодохранилищах. В прошлом году, несмотря на природные аномалии лета 2020 года, республика собрала рекордный урожай плодов и ягод в объеме более 517 тыс. тонн. В этом году аграрии республики нацелены довести этот показатель до 600 тыс. тонн. В республике плодово-ягодный бизнес ведется на основе высоких технологий, за счет чего весь объем продукции соответствует самым высоким мировым стандартам, отмечает издание.

* * *

Агентства "Абхазия-информ" и "Спутник-Абхазия" сообщают, что на минувшей неделе в республике с рабочим визитом находились заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач и заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак. На встрече с президентом страны Асланом Бжания были обсуждены готовящийся проект программы развития Абхазии в 2022-2025 годах и в какие сферы будут направлены средства российской Инвестиционной помощи.

"Перемещаясь в сторону Сухума мы успели сделать несколько остановок и осмотреть некоторые объекты, – сказал Дмитрий Вольвач. - Какие-то из них действительно вызывают радость и гордость за то, что в рамках предыдущей работы удалось усилить объекты культурного наследия и энергетической отрасли республики. Понятно, что есть над чем работать дальше и что эти объекты в первоочередном порядке попадут в наши следующие программы, либо будут дофинансированы в ходе выполнения тех программ, которые у нас еще продолжают реализовываться. Важно отметить, что экономики наших стран становятся ближе, товарооборот между нашими странами за первое полугодие, по данным российской таможни, составил более 143 млн долларов, что на 43% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие связи и отношения нужно и дальше поддерживать и расширять нашим двум странам".

Одно из приоритетных направлений для абхазской стороны в новой программе развития - дорожная инфраструктура. По словам главы государства, она нуждается в серьезных вложениях. Острым назвал президент вопрос водоснабжения и канализации. При том, что Абхазия - одна из богатейших стран по водным ресурсам, она, из-за изношенности инфраструктуры, не смогла обеспечить в нужном количестве и бесперебойном режиме водой всех потребителей. По его словам, c ростом экономики потребность в этом ресурсе будет нарастать, и вопрос нужно решать уже сейчас.

В вопросах электроэнергетики обе стороны уже успели кое-что сделать, есть подписанная дорожная карта. Однако, проблемы энергетической отрасли стоят остро. Причины их возникновения в недофинансированности инфраструктуры, низких тарифах и низкой собираемости платы за потребленную электроэнергию. "К сожалению, в сети долгое время не вкладывались деньги. То, что сегодня там происходит - ремонт и поддержание по остаточному принципу. Те небольшие инвестиции, которые идут, конечно же, не закрывают все проблемы", - считает Грабчак. Он отметил, что Россия в рамках адресной инвестпрограммы помогает в реновации сетей высокого класса напряжения.

На встрече Аслан Бжания затронул и вопрос пересечения российско-абхазской границы. Он отметил, что граждане России и Абхазии тратят много времени, чтобы пройти контрольно-пропускной пункт. В 2021 году возрос поток туристов из России. Все они попадают в республику сухопутным путем. По мнению президента, нужно налаживать и морское сообщение. Подробно Бжания остановился и на состоянии железнодорожной инфраструктуры. По его словам, железнодорожное полотно в "плачевном состоянии". Реставрации требуют и железнодорожные вокзалы, многие из которых являются памятниками архитектуры, и поэтому их состояние волнуют общество.

Аслан Бжания подробнее остановился и на вопросе собираемости налогов. В этом году по сравнению с прошлым, неплохие показатели по собираемости. "У республики есть "большие возможности", но все упирается в эффективное администрирование и контроль. Для этого нам нужна поддержка в плане технического оснащения, техника, программное обеспечение. Все то новое, чем пользуется налоговая служба Российской Федерации", - подчеркнул он. Дмитрий Вольвач высказал уверенность, что в ближайшее время будет обследована администрируемая среда, будут даны рекомендации, заключено соглашение, российской стороной будут выделены деньги.

* * *

Газета "Дагестанская правда" информирует что более 2,5 тыс. жителей республики включились в проект "Социальный контракт", реализуемый Министерством труда и социального развития ДР. Он направлен на улучшение их благосостояния нуждающейся категории граждан. В учреждениях социальной защиты населения созданы рабочие группы по консультации граждан, участвующих в проекте.

Малоимущие семьи и малоимущие одинокие граждане, проживающие в Дагестане, получат возможность открыть собственное дело, на которое проектом предусмотрена выплата в размере до 250 тыс. рублей. Государство безвозмездно предоставляет денежные средства или иную помощь, а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи. До конца текущего года Минтруду Дагестана необходимо охватить 7807 семей. На сегодняшний день обратились за консультацией по соцконтракту около 7000 граждан, заключены контракты с 2565 дагестанцами на общую сумму более чем 211 млн рублей. За социальной поддержкой в виде социального контракта планируют обратиться 3163 человека.

Социальный контракт заключается органами соцзащиты с семьями и одинокими гражданами, чей доход по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в Дагестан размером 10628 рублей за 2021 год. Орган соцзащиты населения обязуется оказать государственную социальную помощь в виде денежных выплат, а получатели помощи берут на себя определенные обязательства, например: пройти переобучение (при необходимости), трудоустроиться, встать на учет в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход и развивать собственное дело. К контракту прилагается программа социальной адаптации, которая предусматривает мероприятия, направленные на вывод малоимущего одинокого гражданина или малоимущей семьи из трудного положения. Например, в программе прописываются по желанию заявителя мероприятия по трудоустройству, обучению, открытию собственного дела (ИП), ведению личного подсобного хозяйства и иные выходы из затруднительных жизненных ситуаций. Денежные средства должны быть использованы только на мероприятия, связанные с выполнением обязательств по социальному контракту. В подтверждение целевого использования денежных средств, полученных по социальному контракту, гражданином представляются в орган соцзащиты ежемесячные отчеты, к которым прилагаются, в зависимости от мероприятий программы, подтверждающие документы о трудоустройстве, обучении, товарные и кассовые чеки, договоры купли-продажи, расписки и т.п.

Заключается соцконтракт на период от 3 до 12 месяцев. В отдельных случаях контракт может быть продлен при наличии уважительных причин. В течение года после окончания соцконтракта орган соцзащиты проводит ежемесячный мониторинг условий жизни гражданина (семьи гражданина): трудоустроен ли, ведется ли предпринимательская деятельность, подсобное хозяйство, изменилось ли материальное положение семьи.