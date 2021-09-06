"Ласточка" соединит Назрань и Минводы

Уже в предстоящую среду, 8 сентября, между ингушской Назранью и ставропольскими Минеральными Водами пойдет первый электропоезд "Ласточка", - сообщили в пресс-службе СКЖД.

"Ласточки" будут ходить ежедневно и отправляться из Назрани в 04:30, а прибывать в Минводы в 07:06. В обратном направлении из Минеральных Вод состав выйдет в 21:00 и прибудет в Назрань в 23:38. Таким образом в пути он будет находиться 2,5 часа и будет делать остановки на станциях Котляревская, Прохладная, Аполлонская и Георгиевск, - передает "АиФ-Ставрополье".

Курсировать на маршруте будут пятивагонные составы с розетками для подзарядки мобильных устройств, климат-контролем, системами обеззараживания воздуха и биотуалетами.

Все вагоны адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья, - говорится в сообщении.