Сочи примет джазовый фестиваль Игоря Бутмана

На различных концертных площадках Сочи нынешней осенью пройдет джазовый фестиваль Игоря Бутмана, - сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

В рамках фестиваля запланировано выступление Евгения Побожего, первого российского музыканта, ставшего победителем главного джазового конкурса Herbie Hancock Institute of Jazz guitar Competition, Всероссийского молодежного биг-бэнда под управлением Павла Овчинникова, народного артиста России Игоря Бутмана, Московского джазового оркестра, а также специальных гостей из США: победительницы одного из самых престижных в мире конкурсов джазовых вокалистов Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition Самары Джой и ее квартета, - передает "АиФ-Юг".

В Гала-концерте зрители услышат и квартет американского гитариста бразильского происхождения, номинанта на премию "Грэмми" Чика Пинейро.

Выступления хедлайнеров пройдут на сцене концертного зала "Фестивальный", - говорится в сообщении.