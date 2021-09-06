Киностудия имени Горького будет снимать до пяти игровых фильмов в год

Обновленная киностудия имени М. Горького собирается выпускать до пяти игровых и 15 документальных фильмов для детей и молодежи в год, рассказала гендиректор киностудии Юлиана Слащева во время посещения министра культуры РФ Ольги Любимовой.

По ее словам, в данный момент в производстве находятся три игровых полнометражных фильма, еще десять кинолент разных жанров пока на этапе разработки, это комедии, спортивные драмы, мелодрамы и детективы. В общей сложности студия собирается снимать до пяти игровых фильмов в год, передает "Российская газета".

Что касается документального кино, то продюсерский центр киностудии закончил производство 15 таких фильмов. В данный момент разработке находятся еще 30 документальных проектов и свыше 200 часов научно-популярного контента на разнообразные темы, такие как архитектура, технологии, история, природа, профессии, изобретения, кинотехника, кибернетика, среда выживания, наука и экология, а также медиа.

В целом в ближайшие пять лет киностудия ежегодно намерена выпускать до 15 документальных фильмов и по 3-4 научно-популярных цикла.