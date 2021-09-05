Свадебный микроавтобус врезался в дом в Турции

Микроавтобус, в котором ехали участники свадьбы, попал в ДТП в районе Менемен провинции Измир, об этом пишут турецкие СМИ.

Как сообщает Haber Global, причиной ДТП стала неисправность тормозной системы машины: несмотря на все усилия водителя, она выкатилась за пределы проезжей части, упала с лестницы в сад, примыкающий к четырехэтажному дому, и врезалась в стену на уровне первого этажа.

В результате пострадали 20 человек, они были доставлены в больницу Менемена, где им оказали необходимую помощь.

Транспортное средство подняли на дорогу с помощью крана.

Идет расследование ЧП.