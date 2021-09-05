Израиль разрешает групповой туризм через две недели
В Израиль с 19 сентября снова, после введенного в середине августа запрета, смогут приезжать организованные группы туристов, индивидуальные поездки останутся под запретом. Такое сообщение распространило Минтуризма страны.
"Необходимо, чтобы члены группы были вакцинированы тремя дозами вакцины или чтобы с даты получения второй дозы не прошло шести месяцев", - сказано в нем.
Кроме того, разрешение действует только для гостей из стран, входящих в зеленый, желтый и оранжевый списки по COVID-19. РФ с августа находится в оранжевом перечне.
Численность групп - от пяти до 30 человек.
Вестник Кавказа
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