Экстренно севший в Тбилиси самолет Georgian Airways снова отправится в путь

Совершивший экстренную посадку в Тбилиси самолет Georgian Airways, следовавший рейсом Тбилиси-Вена, снова поднимется в воздух и продолжит путь в столицу Австрии. О деталях произошедшего рассказал генеральный директор перевозчика Роман Бокерия.

По его словам, сразу после взлета бортовой компьютер подал сигнал, что шасси не закрылось, и, согласно инструкциям, пилот принял решение вернуться в Тбилисский международный аэропорт. "Исходя из того, что борт был полностью заправлен, потребовалось израсходовать топливо, поскольку сажать самолет с полным баком невозможно", - приводит слова Бокерия Sputnik Грузия.

Посадка прошла благополучно, никто из примерно 180 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Гендиректор заверил, что после экстренной посадки лайнер прошел техническую проверку, неисправность была устранена, и воздушное судно снова полетит по тому же маршруту в ближайшие часы.