Замгенсека ООН встретился с лидером политического крыла "Талибана"

Лидер политического крыла запрещенного в России радикального движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане, Абдул Гани Барадар встретился в Кабуле с заместителем генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. Об этом написал в Twitter представитель талибов Мохаммад Наим.

По его словам, переговоры прошли в здании МИД Афганистана.

Наим отметил, что Гриффитс дал обещание "продолжить сотрудничество и оказывать помощь народу Афганистана". Талиб указал также, что представитель ООН заверил: на встрече стран-доноров 13 сентября будут приняты решения об активизации усилий по привлечению помощи для Афганистана.

Талибы же, сообщил их представитель, заявили о "готовность развивать всестороннее сотрудничество [с ООН]", пишет ТАСС.