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Столкновение двух "десяток" привело к двум смертям в Ингушетии

Столкновение двух &quot;десяток&quot; привело к двум смертям в Ингушетии

Смертельное ДТП случилось сегодня в Ингушетии, об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

В 16:53 в дежурную смену поступил сигнал о том, что на автодороге Нестеровская-Алхасты произошла автомобильная авария.

На месте событий спасатели выяснили, что столкнулись два автомобиля "ВАЗ-2110".

В результате два человека скончались на месте ДТП, трех пострадавших доставили на "скорой" в Центральную районную больницу Сунжи.

Детей среди участников аварии нет. Выясняются причины и детали происшествия.

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