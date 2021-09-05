Глава мятежников в Гвинее возглавил Национальный комитет по спасению и развитию

Лидер военных-путчистов в Гвинее полковник Мамади Думбуя возглавил созданный мятежниками Национальный комитет по сплочению и развитию (CNRD), об этом он сам сообщил во время выступления в прямом эфире по телевидению.

По словам полковника, задача новой структуры - объединение всех граждан для решения стоящих перед государством проблем.

Думбуя также сообщил, что президент Альфа Конде арестован военными, действие конституции Гвинеи прекращено, правительство - распущено, наземные и воздушные границы страны закрыты.

Говоря о мотивах мятежа, полковник сослался на тяжелейшую социальную, политическую и экономическую ситуацию в стране, пояснив, что военные решили взять на себя ответственность за ее будущее.

Мятежник обратил внимание, что он и его соратники не собираются отдавать власть отдельному человеку, так как она должна принадлежать народу. Поэтому путчисты обещают создать новую конституцию, а также продолжить работу с международными партнерами и соблюдать обязательства перед международными организациями.