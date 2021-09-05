Грунт сошел на пляж в Севастополе, есть пострадавшие

Сход грунта произошел на одном из пляжей Севастополя, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС РФ по городу.

Сегодня в 15.25 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о том, что на берегу моря в районе поселка Любимовка сошел грунт.

На место ЧП направились спасатели, полицейские и скорая помощь.

"По прибытии выяснилось, что пострадали двое отдыхающих - мужчина и женщина. Сотрудники МЧС оказали людям первую помощь, после чего сразу же транспортировали их к медицинской карете", - пояснили в ведомстве.

Спасательные работы были завершены в 17.19.