Огонь уничтожил ресторан под Алматы

Крупный пожар произошел сегодня вечером около Алматы, об этом пишут казахские СМИ.

ЧП случилось в селе Кыргауылды Карасайского района. Судя по видео, опубликованным очевидцами в соцсетях, пламя охватило ресторан "Муз Тау", пишет Tengrinews.kz.

По данным ДЧС Алматинской области, сигнал о пожаре поступил в 17.26 (14.26 мск), его удалось локализовать в 18.13 (15.13 мск) и полностью ликвидировать в 19.09 (16.09 мск).

Площадь возгорания составила 500 кв м, при том, что общая площадь строения - 1320 кв м.

На момент пожара посетителей в заведении не было, пострадавших нет.

Причина ЧС устанавливается.