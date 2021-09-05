Авария с шестью пострадавшими произошла на Ставрополье

Несколько человек пострадали в ДТП в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Сегодня примерно в 15:00 водитель "ВАЗ-2115", выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и в результате столкнулась с "ВАЗ-2114".

В результате аварии получили тяжелые травмы и были госпитализированы оба водителя и четыре пассажира "четырнадцатой".

На месте ЧП действуют наряды ДПС, устанавливаются обстоятельства аварии, передает "Сайт Ставрополя 1777".