Панджшерцы готовы прекратить бои, если это сделает "Талибан"

Лидер сил сопротивления в провинции Панджшер Ахмад Масуд готов остановить боевые действия и начать переговоры, но при одном условии. Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.

"Национальные силы сопротивления готовы немедленно прекратить войну для достижения прочного мира, если талибы [члены запрещенного в России движения "Талибан"] прекратят свои атаки и военные операции в Панджшере и Андарабе", - цитирует его РИА Новости.

При этом, отметил Масуд, участники сопротивления надеются на масштабную встречу с учеными и реформаторами, а также на возобновление переговоров.