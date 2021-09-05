Панджшерцы готовы прекратить бои, если это сделает "Талибан"
Лидер сил сопротивления в провинции Панджшер Ахмад Масуд готов остановить боевые действия и начать переговоры, но при одном условии. Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.
"Национальные силы сопротивления готовы немедленно прекратить войну для достижения прочного мира, если талибы [члены запрещенного в России движения "Талибан"] прекратят свои атаки и военные операции в Панджшере и Андарабе", - цитирует его РИА Новости.
При этом, отметил Масуд, участники сопротивления надеются на масштабную встречу с учеными и реформаторами, а также на возобновление переговоров.
Вестник Кавказа
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