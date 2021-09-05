Высший совет спасения Афганистана: выстраивание отношений с Россией нужно обеим сторонам

Запрещенное в РФ движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, стремится наладить отношения с Россией, Ираном и Пакистаном. Такое заявление сделал руководитель Высшего совета спасения Афганистана, бывший полевой командир "Талибана" Мохаммад Акбар Ага.

"Россия является нашим соседом. Мы должны выстраивать широкие отношения с Москвой, поскольку это в интересах и талибов, и РФ", - цитирует его ТАСС.

Глава совета пояснил, что талибы считают важным также наладить отношения с Ираном и Пакистаном: по его словам, Тегерану и Исламабаду нужен Кабул, а Кабулу - Тегеран и Исламабад.