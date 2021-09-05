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Названы даты начала учебного года для студентов в Узбекистане

Названы даты начала учебного года для студентов в Узбекистане

Занятия для первокурсников и студентов других годов обучения начнутся в разное время в Узбекистане. Об этом рассказали в министерстве народного образования республики.

Для первокурсников первая неделя, стартующая с завтрашнего дня, станет ознакомительной. Во время нее будут проводиться уроки независимости, также новички смогут ознакомиться с кредитно-модульной системой, внутренними правилами вуза и прочими важными вещами.

На ознакомительной неделе студенты из других регионов страны получат возможность без спешки заселиться в общежития и вовремя приступить к обучению.

Основные занятия у первокурсников по программе стартуют 13 сентября, передает Sputnik Узбекистан.

Учебный год для студентов остальных курсов начнется завтра.

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Вестник Кавказа

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