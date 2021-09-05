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Лайнер Georgian Airways экстренно сел в Тбилиси из-за неисправности

Лайнер Georgian Airways экстренно сел в Тбилиси из-за неисправности

Самолет Georgian Airways, направлявшийся из Тбилиси в Вену, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Об этом рассказали в пресс-службе Тбилисского международного аэропорта.

Сразу после взлета выяснилось, что у воздушного судна проблемы с шасси, было принято решение о возвращении лайнера, сообщает Sputnik Грузия.

На протяжении почти двух часов самолет кружил над городом, вырабатывая топливо. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

Специалисты ищут причину неисправности.

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