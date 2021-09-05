Лайнер Georgian Airways экстренно сел в Тбилиси из-за неисправности
Самолет Georgian Airways, направлявшийся из Тбилиси в Вену, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Об этом рассказали в пресс-службе Тбилисского международного аэропорта.
Сразу после взлета выяснилось, что у воздушного судна проблемы с шасси, было принято решение о возвращении лайнера, сообщает Sputnik Грузия.
На протяжении почти двух часов самолет кружил над городом, вырабатывая топливо. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.
Специалисты ищут причину неисправности.
Вестник Кавказа
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