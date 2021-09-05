Рецидивиста, "обчистившего" автомобиль, нашли на домашнем аресте на Ставрополье

Преступника, обворовавшего автомобиль, задержали в Шпаковском районе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть обратился местный житель, который заявил, что неизвестный похитил из его машины аккумуляторную батарею, четыре колеса и две шины.

Правоохранители выяснили, что авто заявителя было припарковано у его дачи на хуторе Польском. Некий молодой человек присвоил указанные предметы и сбежал, нанеся ущерб на сумму порядка 20 тыс рублей.

Следствие установило, что подозреваемый - ранее судимый житель Ставрополя, который сейчас находится под домашним арестом за угон транспортного средства.

На допросе рецидивист сознался в краже. Продать похищенное, как собирался, он не успел, и имущество вернулось к законному владельцу.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).