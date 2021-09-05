Минобороны Гвинеи: атаку на президентский дворец удалось отбить

Президентская гвардия Гвинеи сегодня отбила нападение мятежных спецназовцев на дворец главы государства в столице страны - городе Конакри. Такое сообщение распространило Минобороны Гвинеи.

В нем обращается внимание на то, что в данный момент силы безопасности восстанавливают порядок, передает ТАСС.

Информации о том, где находится президент Гвинеи Альфа Конде, министерство не предоставило.

В то же время лидер путчистов, командующий группой сил спецназначения полковник Мамади Думбуя сообщил, что Альфа Конде схвачен военными. В соцсетях Гвинеи распространяется видео, на которых он находится в окружении вооруженных спецназовцев.