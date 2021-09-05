Мурашко предложил странам G20 взаимно признать вакцины от коронавируса

Страны G20 должны взаимно признать факты вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными в них. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, говорится в сообщении по итогам сессии министров здравоохранения стран "большой двадцатки".

"Важным представляется формирование общих подходов ко снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами Группы двадцати факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами", - цитирует Мурашко ТАСС.

Российский министр также заявил о необходимости общих регуляторных подходов, которые обеспечат оперативный доступ к медицинским товарам и препаратам для профилактики и лечения различных инфекций, включая и вакцины против новых штаммов возбудителей, появляющихся в период пандемий.

Мурашко подчеркнул, что регуляторы, оценивая вакцины, должны опираться на научные данные, а не на политическую подоплеку.

Министр также рассказал, что Россия существенно развила использование цифровых технологий в здравоохранении за последние несколько лет, драйвером для этого послужила в том числе и пандемия коронавируса. Так, были запущены единая информационная система мониторинга инфекционных болезней, в основу которой лег федеральный регистр ковидных пациентов-19, и система мониторинга движения лекарств.

"Мы призываем страны Группы двадцати активнее взаимодействовать по данному вопросу и готовы делиться опытом на площадке Группы двадцати", - обратился Михаил Мурашко.