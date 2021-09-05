Талибы обязали студенток носить никабы

Запрещенное в России движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, предписало женщинам, учащимся в частных университетах и колледжах, приходить на занятия в никабе, в котором видны только глаза, об этом пишут западные СМИ.

Соответствующее решение было принято ими в преддверии нового учебного года, начинающегося завтра.

Образовательным учреждениям предписано проводить занятия отдельно для мужчин и женщин, допустимо отгораживать часть помещения с женщинами занавесом, передает "Интерфакс".

В качестве преподавателей для учащихся женского пола будут выступать женщины же либо пожилые мужчины "с хорошей репутацией".