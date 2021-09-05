Подросток устроил ДТП в Карачаево-Черкесии, есть раненый

Несовершеннолетний водитель совершил автоаварию в Карачаево-Черкесии, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по КЧР.

Накануне, примерно в 14.15, на ФАД "Черкесск-Домбай" житель аула Каменномост 2007 г.р., находясь за рулем "ВАЗ-2109", не справился с управлением и врезался в металлическое дорожное ограждение.

В результате был госпитализирован его пассажир - 14-летний житель аула Джингирик.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП, у водителя взят анализ крови.