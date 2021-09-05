Акция в защиту задержанного юноши прошла в Озургети

Акция протеста, участники которой требовали освободить 21-летнего Георгия Гоготишвили, состоялась сегодня в центре Озургети (регион Гурия) на западе Грузии. Об этом пишут СМИ.

На митинг пришли несколько десятков человек, они выкрикивали лозунги "Нет насилию! Нет подбрасыванию наркотиков!", передает Sputnik Грузия.

Члены семьи Гоготишвили рассказали, что его похитили из очереди для сдачи теста на коронавирус в Бахмаро 13 августа. Его семье рассказали, что молодого человека арестовали по обвинению в покупке и хранении наркотиков.

Родные задержанного утверждают, что он невиновен, а наркотики ему подбросили сами правоохранители.