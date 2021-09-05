Туристы на катере пропали по дороге из Волгограда в Махачкалу

Группа из семи человек, направлявшаяся на катере "Корвет-750-А" из Волгограда в Махачкалу (Дагестан), больше не выходит на связь с родственниками, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

В ведомстве отметили, что пропавшие не регистрировались в качестве туристической группы в территориальных органах МЧС.

По данным, полученным от сотрудников погрануправления, 31 августа туристы проходили 137-й километр Волго-Каспийского морского судоходного канала. В последний раз они вышли на связь с родственниками 3 сентября по спутниковому телефону.

Сейчас идут поиски пропавших. "По состоянию на 16:00 (15:00 мск) воскресенья местонахождение катера и людей неизвестно", - отметили в управлении.