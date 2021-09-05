Дети начнут учиться оффлайн в Узбекистане

Учебный процесс в школах Узбекистана стартует завтра в традиционном формате, рассказали в Министерстве народного образования республики.

В этом году власти решили не продолжать гибридную форму обучения, а полностью перейти на занятия оффлайн, то есть в классах.

Временно учиться дистанционно смогут дети, болеющие коронавирусом, те, у кого в семье есть такие больные, а также кто не может вернуться в класс.

Кроме того, на "удаленку" переведут классы и школы, где был выявлен COVID-19 среди учителей или учеников во время учебного года. Для временно закрытых школ будут действовать телеклассы.