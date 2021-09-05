СМИ: военные свергли президента Гвинеи

Военный мятеж происходит в Гвинее, президент Альфа Конде схвачен путчистами, передает портал Guinee News со ссылкой на источники.

По его данным, главу государства задержали силы спецназа под руководством полковника Мамади Думбуя, ранее служившего во французском Иностранном легионе. Кроме того, они взяли под стражу целый ряд высокопоставленных должностных лиц, сообщает РИА Новости.

В социальных сетях публикуются фото и видео, на которых запечатлен президент в окружении военных.

Посольство России в Гвинее призывает граждан РФ, живущих в этой стране, "в связи c обострением внутриполитической ситуации" не выходить из дома.