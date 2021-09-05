Минобороны Азербайджана опровергло армянскую дезинформацию о "поджоге пастбищ"

Опубликованные армянскими СМИ сведения о преднамеренном поджоге пастбищ в приграничных районах, якобы совершенном военнослужащими ВС Азербайджана, представляют собой дезинформацию.

Соответствующее сообщение распространило министерство обороны АР.

"Еще раз заявляем, что такая информация безосновательна и не имеет никакого отношения к азербайджанской армии", - подчеркнули в ведомстве.