Минобороны Азербайджана опровергло армянскую дезинформацию о "поджоге пастбищ"
Опубликованные армянскими СМИ сведения о преднамеренном поджоге пастбищ в приграничных районах, якобы совершенном военнослужащими ВС Азербайджана, представляют собой дезинформацию.
Соответствующее сообщение распространило министерство обороны АР.
"Еще раз заявляем, что такая информация безосновательна и не имеет никакого отношения к азербайджанской армии", - подчеркнули в ведомстве.
Вестник Кавказа
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