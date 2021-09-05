Талибы рассчитывают на Германию

Запрещенное в России движение "Талибан" рассчитывает наладить дружеские отношения с Германией , заявил представитель талибов Забиулла Муджахид.

"Мы хотим крепких и официальных дипломатических отношений с Германией", - приводит слова Муджахида РИА Новости.

Он отметил, что в прошлом столетии Германия "поспособствовала многому хорошему" в Афганистане. "К сожалению, потом она присоединились к СШАв составе международного воинского контингента. Но сейчас это прощено", - добавил представитель движения.

Отмечается, что "Талибан" рассчитывает на финансовую и гуманитарную помощь, а также поддержку в сфере здравоохранения, сельского хозяйства и образования.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, его страна может возобновить работу дипмиссии в Кабуле, если в Афганистане сформируется инклюзивное правительство и будут соблюдаться права человека.