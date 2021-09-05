Талибы рассчитывают на Германию
Запрещенное в России движение "Талибан" рассчитывает наладить дружеские отношения с Германией , заявил представитель талибов Забиулла Муджахид.
"Мы хотим крепких и официальных дипломатических отношений с Германией", - приводит слова Муджахида РИА Новости.
Он отметил, что в прошлом столетии Германия "поспособствовала многому хорошему" в Афганистане. "К сожалению, потом она присоединились к СШАв составе международного воинского контингента. Но сейчас это прощено", - добавил представитель движения.
Отмечается, что "Талибан" рассчитывает на финансовую и гуманитарную помощь, а также поддержку в сфере здравоохранения, сельского хозяйства и образования.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, его страна может возобновить работу дипмиссии в Кабуле, если в Афганистане сформируется инклюзивное правительство и будут соблюдаться права человека.
Вестник Кавказа
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