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Иран начал третий этап испытаний новой вакцины от COVID-19

Иран начал третий этап испытаний новой вакцины от COVID-19

В Иране приступили к третьему этапу второй вакцины от коронавируса Razi Cov Pars, сообщает телеканал PressTV.

Отмечается, что в третьем этапе примут участие около 40 тыс добровольцев. Испытание пройдет в провинциях Тегеран и Альборз. Предполагается, что к концу текущего года фармацевтические компании республики смогут произвести 15-20 млн доз нового препарата от COVID-19.

Стоит отметить, что вакцина Razi Cov Pars включает в себя две инъекционные и одну интраназальную дозы.

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Вестник Кавказа

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