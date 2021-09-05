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Грузинское вино признали лучшим на конкурсе в Германии

Грузинское вино признали лучшим на конкурсе в Германии

Вино "Саперави" грузинской компании "Мегвинеоба Пи" стало обладателем двойной золотой медали Grand Gold на престижной летней винной дегустации Mundus Vini в Германии, сообщает Национальное агентство вина.

Всего в мероприятии участвовали 4500 вин из 35 стран. Продукцию оценивали 120 дегустаторов.

Всего на конкурсе винные компании из Грузии завоевали 19 золотых и восемь серебряных медалей.

В агентстве подчеркнули, что только 36 вин получили высшую награду Grand Gold.

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Вестник Кавказа

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