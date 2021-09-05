Пожар вспыхнул в Алматы

В Алматы загорелся сухостой на горном склоне, огонь угрожает жилым домам, сообщает пресс-служба департамента по ЧС города.

В ведомстве заявили, что спасатели добираются к месту пожара пешком. Ликвидация огня осложняется перепадом высоты на крутых склонах и густой растительностью.

"В 16.05 пожарные расчеты направлены в Медеуский район, микрорайон Думан, улицу Аман боктер. Около дома 46 горит сухостой на склоне горы, к месту незамедлительно направлен сводный отряд по тушению природных пожаров. Подъем к очагу загорания осуществляется в пешем порядке", – сказано в сообщении.

Позже к месту происшествия был направлен сводный отряд по тушению природных пожаров.

В ДЧС также сообщили о возможной угрозе перехода огня на частный сектор.

Подчеркивается, что спасатели установили два очага возгорания площадью один и полтора гектара. На месте пожара работают 25 человек личного состава и пять единиц техники.