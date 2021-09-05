Тело утонувшего туриста из России нашли в Абхазии

МЧС Абхазии обнаружили тело российского туриста Виталия Градобоева, утонувшего у побережья Гагры, сообщает пресс-служба ведомства.

"Обнаружено тело жителя города Выкса Нижегородской области Виталия Градобоева, утонувшего в акватории города Гагра", - сказано в сообщении.

По словам очевидцев, 2 сентября Градобоев пошел купаться в штормящем море в состоянии алкогольного опьянения. Его тело было доставлено в морг Гагрской районной больницы.

Ранее в ведомстве сообщали, что за время туристического сезона в Абхазии утонули 12 российских туристов.