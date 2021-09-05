Кремль: Путин готов встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским и вместе идти по пути нормализации отношений двух стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-1".

"Если говорить о политической воле президента Путина - он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что пока подвижек в подготовке встречи глав двух государств нет.

"Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться. Что называется, и воз и ныне там", - заявил он.

Песков также напомнил, что Владимир Путин "сказал, что украинцы должны сами разбираться со своими президентами, они должны давать оценку итогам работы и должны голосовать за того, кого они хотят дальше видеть [главой] своего государства". "Пусть это останется прерогативой украинского народа, а мы можем только констатировать, что Российская Федерация в лице президента Путина подтверждает еще раз желание идти на нормализацию отношений с Украиной", - добавил пресс-секретарь.