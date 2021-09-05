Русский театр во Владикавказе откроет сезон спектаклем "Три сестры"

Академический русский театр им. Евгения Вахтангова во Владикавказе откроет новый сезон спектаклем "Три сестры", - сообщил художественный руководитель театра Владимир Уваров.

С 16 по 23 сентября, по программе "Большие гастроли" труппа будет находиться в Белгороде. Затем белгородский театр с ответным визитом приедет в столицу Северной Осетии с постановками "Горе от ума", "Красная Шапочка", "Единственный наследник" и "Мера за меру", - поведал Уваров, передает "АиФ-Ставрополье".

В этом году Академическому русскому театру исполнилось 150 лет. К этой дате 30 октября ожидается премьера спектакля "Маскарад" по пьесе М.Ю. Лермонтова в постановке Беллы Каргиновой. Именно этим спектаклем 150 лет назад и открылся Русский театр, - добавил его худрук.

На юбилей вахтанговского храма Мельпомены во Владикавказ приедут представители Московского театра им. Е.Б. Вахтангова – его художественный руководитель Римас Туминас, директор Кирилл Крок, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, гендиректор Большого театра Владимир Урин и многие другие деятели искусства.