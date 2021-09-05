В Грузии оппозиционный канал сообщил о возможной кибератаке

Грузинский оппозиционный телеканал Pirveli временно прекратил вещание, заявил глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе.

Он отметил, что в 4:31 по местному времени внезапно отключился центральный сервер.

По мнению руководства телекомпании, возможной причиной отключения стала кибератака, сообщает "Спутник-Грузия".

Меладзе подчеркнул, что на сервере хранились все сюжеты и репортажи, подготовленные к показу 5 сентября.

Стоит добавить, что специалисты работают над причиной отключения сервера.