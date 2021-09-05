В Грузии оппозиционный канал сообщил о возможной кибератаке
Грузинский оппозиционный телеканал Pirveli временно прекратил вещание, заявил глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе.
Он отметил, что в 4:31 по местному времени внезапно отключился центральный сервер.
По мнению руководства телекомпании, возможной причиной отключения стала кибератака, сообщает "Спутник-Грузия".
Меладзе подчеркнул, что на сервере хранились все сюжеты и репортажи, подготовленные к показу 5 сентября.
Стоит добавить, что специалисты работают над причиной отключения сервера.
Вестник Кавказа
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