Самый высокогорный в России детсад открыли в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии на высоте 2,3 тыс м над уровнем моря открыли детский сад.

Дошкольное учреждение построено в селе Терскол у подножия горы Эльбрус. Строительство завершили еще в 2020 году, однако из-за пандемии было решено перенести открытие.

Власти республики подчеркнули, что новый детсад считается самым высокогорным дошкольным учреждением в России, сообщает ОТР.

Отмечается, что сад рассчитан на 40 детей. В здании установлена система пожарной безопасности и видеонаблюдения.