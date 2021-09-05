Ростову предрекают скорый транспортный коллапс

Дальнейший рост числа автомобилей и неразвивающийся общественный транспорт в скором времени могут привести к коллапсу всей дорожной инфраструктуры Ростова, - заявил председатель комитета ТПП донского региона по градостроительной деятельности Геннадий Наумов.

Сейчас площадь, занимаемая машинами, почти сравнима с площадью городских дорог. Если эти показатели сравняются, то движение в Ростове будет парализовано, - заверил чиновник.

"Все до сих пор живут представлениями социализма, но жизнь уже достаточно резко поменялась. При социализме комплексно проектировались дороги, транспорт, жилье. Сейчас связь полностью порвалась, а представления остались прежние. Дороги проектировались, исходя из 60 автомобилей на 1000 человек – и с трехкратным запасом. Сегодня на тысячу человек уже 400 и более автомобилей", – поведал Наумов, передает "АиФ-Ростов".

Во многих странах власти активно развивают общественный транспорт, чтобы "разгрузить" дороги, однако в донской столице этим заниматься не хотят, - добавил градостроитель.