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ИГИЛ дважды за ночь атаковал Ирак

ИГИЛ дважды за ночь атаковал Ирак

В результате двойного нападения боевиков запрещенной в России организации ИГИЛ на севере Ирака погибли 15 человек.

В ночь с субботы на воскресенье террористы совершили атаку на блокпост Федеральной полиции Ирака в одной из деревень района Эр-Рашад в провинции Киркук. В результате длительного боя погибли 12 полицейских, еще трое получили ранения, передает ТАСС.

Второе нападение произошло недалеко от города Махмур к юго-востоку от Мосула. Солдаты 14-й пехотной дивизии вступили в перестрелку с вооруженными боевиками. Экстремисты застрелили трех военнослужащих и отступили в сторону расположенного в этом районе горного массива.

Сообщается, что командование ВС в настоящее время готовит спецоперацию по ликвидации террористов.

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Вестник Кавказа

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