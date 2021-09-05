Талибы запретили стрелять в воздух

Запрещенное в России движение "Талибан" объявило о запрете стрельбы в воздух на территории Афганистана. Распоряжение опубликовал представитель талибов Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter .

В документе говорится, что "стрельба в воздух в Кабуле и других городах страны приводит к гибели и ранениям людей, а также сеет страх среди мирного населения".

"Все военные должностные лица в Кабуле и провинциях, командиры и другие ответственные лица получили указание немедленно арестовывать и обезоруживать стрелявших в воздух. Начальникам полиции, а также сотрудникам разведки дано указание принять немедленные и решительные меры для выявления и наказания нарушителей", - сказано в тексте.

Стоит отметить, что данное постановление коснется и членов движения.