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Жертвами ДТП в Египте стали 12 человек

Жертвами ДТП в Египте стали 12 человек

В результате ДТП с пассажирским автобусом в Египте погибли 12 человек.

Трагедия произошла недалеко от города Суэц. Автобус следовал по маршруту Шарм-эль-Шейх – Каир. В городскую больницу были госпитализированы 40 пострадавших, несколько из которых находятся в критическом состоянии. Отмечается, что среди погибших есть дети.

В полиции уточнили, что в автобусе находилось несколько египетских семей. По последним данным, водитель транспорта не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение на дороге и перевернулся. На место ДТП прибыло 30 экипажей скорой помощи.

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Вестник Кавказа

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