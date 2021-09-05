Жертвами ДТП в Египте стали 12 человек

В результате ДТП с пассажирским автобусом в Египте погибли 12 человек.

Трагедия произошла недалеко от города Суэц. Автобус следовал по маршруту Шарм-эль-Шейх – Каир. В городскую больницу были госпитализированы 40 пострадавших, несколько из которых находятся в критическом состоянии. Отмечается, что среди погибших есть дети.

В полиции уточнили, что в автобусе находилось несколько египетских семей. По последним данным, водитель транспорта не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение на дороге и перевернулся. На место ДТП прибыло 30 экипажей скорой помощи.