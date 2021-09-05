Панджшерцы вернули контроль над Парьяном

Представитель Панджерского сопротивления Фахим Дашти заявил о возвращении контроля над крупным высокогорным районом Парьян.

Ранее член запрещенного в России движения "Талибан" Билал Карими сообщал о захвате талибами Парьяна. По его словам, под их контроль перешли районы Шутал, Аннаба, Парьян и Хиндж. Он также подчеркнул, что талибы продвигаются к центру провинции. В то же время сопротивленцы опровергли данную информацию.

"Район Парьян провинции Панджшер был полностью очищен от талибов. По меньшей мере тысяча террористов оказались заблокированы. Все боевики были ликвидированы, окружены или захвачены бойцами сопротивления в процессе бегства и отступления. Большинство пленных являются иностранцами, в основном пакистанцы", - написал Дашти на своей странице в Twitter.