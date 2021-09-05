Число зараженных COVID-19 в России превысило 7 млн

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 18,6 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 18 645 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 397 (7,5%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 542, в Петербурге – 1357, в Московской области – 826. В Ставропольском крае - 357, в Крыму - 256, в Краснодарском крае - 240, в Дагестане - 170, в Чечне - 90, в Кабардино-Балкарии - 76, Северной Осетии - 71, в Ингушетии - 66, в Адыгее - 58, в Карачаево-Черкесии - 47.

Суточный прирост составил 0,27%, общее число инфицированных достигло 7 012 599 человек.

Выписаны за сутки 15 256 пациентов, за все время – 6 270 731 человек.

Умерли за сутки 793 пациента с коронавирусом, с начала пандемии – 187 200 человек.