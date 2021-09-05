В результате ДТП с участием автокрана на Кубани погиб один человек

Водитель автобуса погиб после столкновения с автокраном на трассе Новороссийск-Керчь под Анапой, сообщает прокуратура Краснодарского края.

"Автобус Toyota Coaster, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, в котором находились восемь человек, двигаясь по трассе Керчь-Новороссийск в сторону аэропорта, в районе Анапы выехал на встречную полосу и столкнулся с автокраном КАМАЗ, после чего допустил столкновение с автомобилем KIA. В результате автоаварии 45-летний водитель автобуса скончался на месте, двоих пассажиров доставили в больницу", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что пассажирам оказали медицинскую помощь, от госпитализации они отказались. ​

Отмечается, что по факту ДТП начата доследственная проверка.