На севере Казахстана начался осенний сезон охоты

В Северо-Казахстанской области дан старт сезону осенней охоты, - сообщили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

"В соответствии с требованиями Правил охоты, с 4 сентября разрешается любительская (спортивная) охота на водоплавающую и болотную дичь, она будет проходить на территориях 41 охотничьего хозяйства, закрепленных за 26 субъектами, общая площадь которых составляет более 7 млн га", - проинформировали в инспекции, передает Sputnik Казахстан .

Квота для любителей охоты в регионе составляет 5,7 тыс гусей, 45,8 тыс уток, 7,4 тыс лысух, около 625 куликов, 853 тетерева и 777 куропаток.

Также разрешена охота на копытных животных - лося, кабана и марала, а вот охота на сибирскую косулю начнется с 20 сентября, хотя охота на самцов этого вида уже идет с 1 августа.