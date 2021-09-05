В аэропорту Физули приземлился первый самолет

Крупнейший пассажирский самолет Airbus A340-500 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии, который носит название "Карабах", приземлился в Международном аэропорту Физули.

Помимо этого, аэропорту совершил посадку один из крупнейших грузовых самолетов авиакомпании Silk Way – Boeing 747-400.

Отмечается, что пассажирский самолет долетел из Баку в Физули за 35 минут.

"Все это стало возможным благодаря непосредственному контролю над строительством со стороны Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как отметил глава государства, этот аэропорт станет воздушными воротами в Карабах. Хочу отметить, что несмотря на короткие сроки аэропорт в Физули был построен со всеми высокими требованиями, предъявляемыми международным аэропортам", - приводит слова президента "Азербайджанских авиалиний" Джахангира Аскерова Trend.

В аэропорту Физули сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3 тыс м и шириной 60 м. Ее полностью оснастили инструментальными системами посадки и навигации, светотехнической, первичной и вторичной радиолокационной системой для обеспечения безопасности полетов по всем требованиям Международной организации гражданской авиации, что позволит воздушной гавани принимать любые самолеты. Площадь перрона составляет 60 тыс кв м.

В AZAL также объявили о завершении строительства вышки Управления воздушным движением. Она оснащена автоматизированными системами УВД, что дает возможность начать полеты в Физули в соответствии со стандартами ICAO и IATA. Для обеспечения контроля аэронавигационной системы и полетов над освобожденными территориями внедрены новые международные воздушные трассы полетов.

В авиакомпании заявили о готовности трансформаторных подстанций и линий электропередач, которые обеспечат электроэнергией весь аэровокзальный комплекс. Также объявлено о завершении строительства котельных и других вспомогательных помещений.

Подчеркивается, что перед пассажирским терминалом, который сдадут в эксплуатацию в конце сентября, возведена стоянка на 150 автомобилей. Ведется строительство автодороги, соединяющей воздушную гавань с "Дорогой Победы", а также магистральной дорогой в Шушу.

Стоит добавить, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается строительство международных аэропортов в Зангиланском и Лачинском районах.