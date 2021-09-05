Россия и Азербайджан завершили выступление на Паралимпиаде в Токио

Сборная России расположилась на четвертом месте медального зачета по итогам Паралимпийских игр в Токио.

В активе российской команды 118 наград, из которых 36 золотых, 33 серебряные, 49 бронзовых. Лидером в общем зачёте стала сборная Китая (95-60-51), вторыми завершили соревнования британские спортсмены(41-38-44), тройку замкнули лучших американцы (36-36-31).

Стоит отметить, что сборная Азербайджана завершила выступление на Паралимпийских играх с 14 золотыми, 1 серебряной и 4 бронзовыми медалями, расположившись на 9-м месте.