Октябрь нагрянет в Москву в воскресенье

В Москву в воскресенье придет октябрьская погода с ветром и дождем. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода в Москве сегодня обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать отдельные массивы дождевых облаков и новая порция более холодного воздуха полярного происхождения с температурным фоном на 5 градусов ниже климатической нормы", - приводит его слова РИА Новости.

По его словам, жителей и гостей столицы ожидает облачная погода с дождем и ветром в 4-9 м/с. "В Москве сегодня плюс 9-11, в области - плюс 7-12, это октябрьский холод", сказал Тишковец, добавив, что по погоде столичный регион опережает календарь на месяц.