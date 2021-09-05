Пограничный кризис Байдена

С тех пор, как в начале этого года администрация Джо Байдена ослабила ограничения на границе, федеральные агенты фиксируют рост числа нелегальных иммигрантов, пытающихся пересечь границу, в том числе одиноких взрослых, несопровождаемых детей и членов ”транснациональных преступных организаций”. New York Times пишет, что вскоре после вступления в должность в 2021 году президент Байден отменил строгую иммиграционную политику, введенную его предшественником, включая мандат ”Остаться в Мексике”.

В результате чего тысячи немексиканских мигрантов ожидают в Мексике слушаний по иммиграционным вопросам в США. По словам иммиграционных экспертов, огромное число мигрантов хлынули через границу в первые дни администрации Байдена, подстрекаемые обещаниями незаконных перевозчиков, что их ждут при новом режиме. В марте Байден назначил вице-президента Камалу Харрис ответственной за пограничный кризис и передал запоздалое послание: ”Не приходите”. После краткого визита в Гватемалу для обсуждения ”коренных причин” и еще более короткой остановки на границе в июне Харрис почти не говорила о мигрантах - ситуация не изменилось. Переходов по-прежнему много.

Мигрантский кризис Байден либо игнорирует, либо он президента США не волнует. Агенты, работающие в секторе Эль-Пасо, задержали 155892 человека в 2021 финансовом году, который заканчивается 30 сентября, что почти втрое превышает 54396 человек за весь 2020 финансовый год. Почти 80% тех, кто пересекает границу, - взрослые, не состоящие в браке, что расценивается как значительное изменение в демографии за последние несколько лет, когда больше семей пересекали границу и сдавались агентам пограничного патруля. В прошлом многие из них говорили, что бежали от бандитского насилия в Центральной Америке в поисках убежища в США.

Власти заявили, что теперь большинство мигрантов приезжает, спасаясь от COVID и тяжелых экономических условий в своих странах. Они стараются не быть задержанными, иногда нападая на агентов, которые пытаются их остановить. В прошлом году только в секторе Эль-Пасо количество атак на агентов увеличилось почти вдвое с 23 в прошлом финансовом году до 40 в этом году.

”Поскольку границу в основном пересекают одинокие взрослые, мы имеем дело с большей преступностью, - сказала Глория Чавес, главный патрульный агент сектора Эль-Пасо, который охватывает 323748 квадратных километров и насчитывает 2400 агентов. - У нас и преступники, и обычные мигранты”.

В прошлом году агенты Чавес зафиксировали увеличение ”тайников”, где контрабандисты и торговцы наркотиками держат похищенных мигрантов и часто вымогают у их семей в США деньги за освобождение. По ее словам, в этом году агенты обнаружили 270 тайников, а также изъяли 2 700 кг марихуаны, 309 кг метамфетамина и 152 кг кокаина. По ее словам, также было изъято 20 кг смертельно опасного фентанила и 17 кг героина.

Агенты говорят, что среди множества мигрантов, въезжающих в страну, есть и террористы, связанные с мексиканскими наркокартелями. Группа депутатов-республиканцев, посетившая сектор Эль-Пасо в марте, сообщила журналистам, что некоторые мигранты, пойманные на границе, находятся в списке наблюдения за терроризмом в США. Ранее в этом году Погранично-таможенная служба подтвердила Конгрессу, что было задержано четыре человека из террористической базы данных ФБР. Подозреваемые - трое йеменцев и гражданин Сербии - были пойманы в районе Эль-Пасо. Их имена не разглашаются.

Среди мигрантов также стало больше беспризорных детей. В текущем финансовом году в секторе Эль-Пасо было задержано 18765 несовершеннолетних без сопровождения взрослых (по сравнению с 4832 в прошлом году). Мексиканских детей немедленно передают властям Мексики. Несовершеннолетние в возрасте 17 лет и младше из других стран не могут быть немедленно депортированы, их передают на попечение Министерства здравоохранения и социальных служб по расселению беженцев и размещаются во временных федеральных приютах до тех пор, пока работники не смогут определить, есть ли у них семьи в США. Около 2 тыс. детей временно размещено в Форте Блисс в Эль-Пасо.

Социальные службы проводят расследования и обращаются к членам семьи или находят приемную семью, как в случае с сестрами из Эквадора, которых засняли на видео, когда их перебрасывали через пограничный забор в секторе Эль-Пасо в марте. В апреле дети в возрасте 3 и 5 лет воссоединились со своими родителями в Нью-Йорке.

Агенты сектора Эль-Пасо говорят, что до сих пор вспоминают кадры видео, на которых маленьких девочек в темноте перебрасывают через стену незаконные перевозчики. ”Здесь и железнодорожные пути, и гремучие змеи, и койоты и даже горные львы, - сказал Джоэл Фриланд, агент пограничного патруля, отец двух маленьких девочек. - Они бросили двух маленьких девочек, и им было все равно, выживут они или нет”.

Агенты заявили, что эквадорцы, которые месяц преодолевают пешком и на автобусе почти 5 тыс. км, чтобы добраться до границы с США, впервые за всё время превзошли мексиканцев как самая большая группа нелегальных мигрантов на южной границе.

Агенты все чаще занимаются спасательными работами, поскольку незаконные перевозчики отказываются от своих подопечных на границе и часто врут им о расстоянии, которое им остается преодолеть. ”Они говорят мигрантам, что те якобы уже на границе и осталось сделать всего несколько шагов. Но температура около 37 градусов, а граница намного дальше”, - сказал Фриланд.

В 2021 финансовом году в секторе Эль-Пасо погиб 31 человек (по сравнению с десятью в 2020 году), и агенты пограничного патруля участвовали в спасении 615 мигрантов, пострадавших от сильной жары и подтопления в связи с увеличением уровня Рио-Гранде и близлежащих каналов после прошедших ливней. У многих были переломы из-за того, что они перебрались через забор, высота которого составляет от 4 до 9 метров, сообщили агенты. ”Вы можете погибнуть, если не позовете на помощь”, - гласит надпись на испанском и английском языках на одной из табличек, которые установлены в секторе Эль-Пасо. Мигранты могут нажать кнопку, чтобы позвать патрульных агентов.

Мигранты, пойманные на границе, часто возвращаются в Мексику в тот же день, когда их задерживают в соответствии с положением, которое позволяет властям высылать людей, если они являются носителями инфекционного заболевания. Правило действует с марта 2020 года, когда был разгар пандемии коронавируса, его действие было продлено нынешней администрацией. Многие мигранты знают, что будут высланы из страны, как только пограничный патруль их идентифицирует, но все равно пытаются перейти границу.